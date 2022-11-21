Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal- Hollanda maçı hangi kanalda? Senegal- Hollanda maçı hakemi kim?

Dünya Kupası'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Senegal- Hollanda maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal- Hollanda maçı hangi kanalda? Senegal- Hollanda maçı hakemi kim?