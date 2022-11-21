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Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal- Hollanda maçı hangi kanalda? Senegal- Hollanda maçı hakemi kim?

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Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal- Hollanda maçı hangi kanalda? Senegal- Hollanda maçı hakemi kim?

Dünya Kupası'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Senegal- Hollanda maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal- Hollanda maçı hangi kanalda? Senegal- Hollanda maçı hakemi kim?

Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası'nda grup maçları son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de Senegal- Hollanda maçı olacak. Süper Lig'de Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Peki, Senegal- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Senegal- Hollanda maçı hangi kanalda? Senegal- Hollanda maçı hakemi kim? İşte maç hakkında merak edilenler...

SENEGAL- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda Senegal ile Hollanda'nın karşılaşacağı maç 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

SENEGAL- HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Senegal- Hollanda maçı TRT1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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