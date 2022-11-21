Senegal - Hollanda maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım Senegal - Hollanda Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru
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Senegal - Hollanda Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı bitti. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Senegal - Hollanda maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım Senegal - Hollanda Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Senegal - Hollanda Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maçta şuanda beraberlik mevcut. Peki, Senegal - Hollanda maçı kaç kaç? Senegal - Hollanda maçı bitti mi? 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının gollerini kim attı? Senegal - Hollanda Dünya Kupası tüm golleri izle!
Senegal - Hollanda, Dünya Kupası A grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 19:00 'da başlayacak.
Senegal - Hollanda maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor.
Maçta şuan 0-0 eşitlik var. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında konumuza ekleyeceğiz.
Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.