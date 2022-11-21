Senegal - Hollanda maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım Senegal - Hollanda Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru

Senegal - Hollanda Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı bitti. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Senegal - Hollanda maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım Senegal - Hollanda Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...