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Senegal - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

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Senegal - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Senegal - Hollanda maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Senegal - Hollanda maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Senegal - Hollanda maç özeti yayınlandı mı? Senegal - Hollanda maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Senegal - Hollanda maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Hollanda maçta 1-0 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Senegal - Hollanda maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Senegal - Hollanda, Dünya Kupası A grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.

Senegal - Hollanda maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 2-0 Hollanda'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçta Hollanda 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Hollanda'nın golleri:

  • 84. dakika : Cody Gakpo
  • 90+9. dakika : Davy Klaassen

MAÇ SONUCU : SENEGAL 0 - 2 HOLLANDA

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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