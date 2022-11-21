Senegal - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Senegal - Hollanda maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Senegal - Hollanda maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Senegal - Hollanda maç özeti yayınlandı mı? Senegal - Hollanda maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Senegal - Hollanda maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Hollanda maçta 1-0 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Senegal - Hollanda maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım Senegal - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

SENEGAL-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal - Hollanda, Dünya Kupası A grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.

SENEGAL-HOLLANDA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Senegal - Hollanda maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

SENEGAL-HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 2-0 Hollanda'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

SENEGAL-HOLLANDA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Hollanda 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Hollanda'nın golleri:

84. dakika : Cody Gakpo

Cody Gakpo 90+9. dakika : Davy Klaassen

MAÇ SONUCU : SENEGAL 0 - 2 HOLLANDA

SENEGAL-HOLLANDA MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SENEGAL-HOLLANDA DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.