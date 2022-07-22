Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölüm Deniz Koloş ve 2. bölümden itibaren Hakan Kırvavaç'ın oturduğu, orjinal hikayesini ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Senden Daha Güzel Cuma mı Salı mı? Senden Daha Güzel dizi hangi gün ekranlara geliyor?

SENDEN DAHA GÜZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Senden Daha Güzel dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Salı günleri ekrana gelmektedir. Bazen farklı günlerde tekrar bölümüyle ekranlara gelebiliyor. Örneğin bugün 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Senden Daha Güzel tekrar bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümü Salı günüdür.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cemre Baysel : Efsun Armağan

Burak Çelik : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : Serpil

Cem Kurtoğlu : Ferdi

Berat Yenilmez : Kaya

Ozan Kaya Oktu : Cem

Beril Kolcu : Burcu

Merve Şen : Binnur

Bahar Süer : Canan

Tuğçe Kumral : Şirin

Gözde Kaya : Gülden

Yunus Eski : Sarp

Anıl Çelik : Mete

Mehmet Cihan Ercan : Yaşar

Aziz Caner İnan : Taner

Sena Çakır : Aslı

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