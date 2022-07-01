Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Senden Daha Güzel Cuma mı Salı mı? Senden Daha Güzel dizi hangi gün ekranlara geliyor?
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Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel bugün Fox TV yayın akışında yer aldı. Bunun ardından izleyiciler, Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Senden Daha Güzel Cuma mı Salı mı? Senden Daha Güzel dizi hangi gün ekranlara geliyor? merak etti. Peki, Senden Daha Güzel dizisi yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...
Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölüm Deniz Koloş ve 2. bölümden itibaren Hakan Kırvavaç'ın oturduğu, orjinal hikayesini ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Senden Daha Güzel Cuma mı Salı mı? Senden Daha Güzel dizi hangi gün ekranlara geliyor?
Senden Daha Güzel dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Dizinin yeni bölümleri Salı günleri ekrana gelmektedir. Bazen farklı günlerde tekrar bölümüyle ekranlara gelebiliyor. Örneğin bugün 1 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Senden Daha Güzel tekrar bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümü Salı günüdür.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : Efsun Armağan
Burak Çelik : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : Serpil
Cem Kurtoğlu : Ferdi
Berat Yenilmez : Kaya
Ozan Kaya Oktu : Cem
Beril Kolcu : Burcu
Merve Şen : Binnur
Bahar Süer : Canan
Tuğçe Kumral : Şirin
Gözde Kaya : Gülden
Yunus Eski : Sarp
Anıl Çelik : Mete
Mehmet Cihan Ercan : Yaşar
Aziz Caner İnan : Taner
Sena Çakır : Aslı