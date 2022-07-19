Senden Daha Güzel dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. FOX ekranlarında yayınlanan dizi her hafta salı akşamları izleyicilerle buluşuyor. Ketche'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Senden Daha Güzel dizisinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu yazıyor. Peki, Senden Daha Güzel son bölüm izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm canlı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'in istifası kliniğe bomba gibi düşer. Efsun, Emir'i klinikte tutmak için elinden geleni yaparken onu tatsız bir sürpriz beklemektedir. Efsun'un eski sevgilisi Ali Bıçakçı klinik ekibinin katıldığı sempozyumdadır. Ali'nin gelişiyle bütün ilgi ona yönelir. Efsun, Ali ile ilişkisinin ifşa olmasını engellemeye çalışırken Emir de hayatında ilk kez yaşadığı kıskançlık duygusuyla baş etmeye çalışmaktadır. Acaba gerçekten de kıskandığı Ali Bıçakçı mı yoksa...?

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE!



SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmaya başlaması Kaya ve Pervin arasında gerilime neden olur. Emir ise Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan kıskançlık krizlerine girer. Bu durum yatırımcı ve kliniklerle görüşmesini hızlandıracaktır. Bu sırada Efsun, Emir'in klinikte kalması için başka yöntemler bulmaya çalışır. Kliniğe hasta olarak Emel Müftüoğlu'nun gelmesi işleri iyice karıştırır.

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel ve Burak Çelik'e; Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…