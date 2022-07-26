Senden Daha Güzel son bölüm izle! FOX TV Senden Daha Güzel 7. bölüm full HD izle! Senden Daha Güzel yeni bölümde neler olacak?

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SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmaya başlaması Kaya ve Pervin arasında gerilime neden olur. Emir ise Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan kıskançlık krizlerine girer. Bu durum yatırımcı ve kliniklerle görüşmesini hızlandıracaktır. Bu sırada Efsun, Emir'in klinikte kalması için başka yöntemler bulmaya çalışır. Kliniğe hasta olarak Emel Müftüoğlu'nun gelmesi işleri iyice karıştırır.

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE!

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SENDEN DAHA GÜZEL 7. BÖLÜM İZLE

Senden Daha Güzel 7. bölüm izlemek için SENDEN DAHA GÜZEL 7. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senden Daha Güzel dizisinde Antepli kadın doktor ile İstanbul'daki ünlü bir estetik doktorunun yaşamı anlatılmaktadır.

Dizide; Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikteçiftliktehuzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI