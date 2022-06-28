Senden Daha Güzel son bölüm izle! FOX TV Senden Daha Güzel 4. bölüm full HD izle! Senden Daha Güzel yeni bölümde neler olacak?

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SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun, Emir'in başka bir hastanede Pervin'e yaptığı ameliyatı öğrenmesine ramak kalmıştır. Emir ise bunu engellemek için elinden geleni yapar. Bu arada Efsun'a giderek daha yakın hisseder kendini. Emir'in ölümden dönen hastası için yapılacak etik kurulu ise Efsun'u ikileme düşürecektir. Emir'i zor durumda bırakmak istemeyen Efsun klinikte gerçek bir yönetici olmayı gerektiren bu kurulu toplayıp toplamamak arasında arada kalır. Etik kurul meselesi hem kliniğin hem Emir ve Efsun'un ilişkisinde bir dönüm noktası olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE!

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SENDEN DAHA GÜZEL 4. BÖLÜM İZLE!

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SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

Dizide; Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikteçiftliktehuzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Cündübeyoğlu

Berat Yenilmez

Sevinç Erbulak

Cihan Ercan

Tuğçe Kumral

Gözde Kaya

Anıl Çelik

Merve Şen

Aziz Caner İnan

Kimya Gökçe Aytaç

Ozan Kaya Oktu

Yunus Eski

Beril Kolcu

Mutlunur Lafçı

Sena Çakır

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