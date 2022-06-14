Senden Daha Güzel son bölüm izle! FOX TV Senden Daha Güzel 2. bölüm full HD izle! Senden Daha Güze 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE!



SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar. Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.

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SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NEDİR?

Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ OYUNCULARI

Cemre Baysel ve Burak Çelik'e; Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu.

SENDEN DAHA GÜZEL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yazın izleyni ekrana kitleyecek olan dizi Senden Daha Güzel'in çekimleri Gaziantep'te başladı ve İstanbul'da devam edecek.

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