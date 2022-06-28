Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı? Senden Daha Güzel hangi ülkede çekildi? Senden Daha Güzel çekimleri hangi şehirde yapıldı?

SENDEN DAHA GÜZEL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senden Daha Güzel dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılıyor. Dizinin çekimlerinin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Gaziantep'te gerçekleştirileceği düşünülüyor.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan

Burak Çelik : 1- : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : 1- : Serpil

Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi

Berat Yenilmez : 1- : Kaya

Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem

Beril Kolcu : 1- : Burcu

Merve Şen : 1- : Binnur

Bahar Süer : 1- : Canan

Tuğçe Kumral : 1- : Şirin

Gözde Kaya : 1- : Gülden

Yunus Eski : 1- : Sarp

Anıl Çelik : 1- : Mete

Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar

Aziz Caner İnan : 1- : Taner

Sena Çakır : 1- : Aslı

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