Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Senden Daha Güzel hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi gün, Salı günü mü? - Haberler

Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Senden Daha Güzel hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi gün, Salı günü mü?
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Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel hangi günler yayınlanıyor merak edildi. Beğenilen dizi için, Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Senden Daha Güzel hangi günler yayınlanıyor? Salı günü mü? araştırması yapılıyor. Peki, Senden Daha Güzel dizisi hangi gün? İşte bilgiler...
Senden Daha Güzel hangi gün? Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Koloş'un üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Senden Daha Güzel hangi günler yayınlanıyor? Salı günü mü?
Senden Daha Güzel dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : Efsun Armağan
Burak Çelik : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : Serpil
Cem Kurtoğlu : Ferdi
Berat Yenilmez : Kaya
Ozan Kaya Oktu : Cem
Beril Kolcu : Burcu
Merve Şen : Binnur
Bahar Süer : Canan
Tuğçe Kumral : Şirin
Gözde Kaya : Gülden
Yunus Eski : Sarp
Anıl Çelik : Mete
Mehmet Cihan Ercan : Yaşar
Aziz Caner İnan : Taner
Sena Çakır : Aslı