Senden Daha Güzel konusu ne, oyuncuları kimler? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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Fox TV'nin yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizi izleyicileri, Senden Daha Güzel konusu ne, oyuncuları kimler? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta başlıyor? merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir, ilk bölüm bugün mü?
Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Koloş'un üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel konusu ne, oyuncuları kimler? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? Senden Daha Güzel ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Senden Daha Güzel dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan
Burak Çelik : 1- : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : 1- : Serpil
Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi
Berat Yenilmez : 1- : Kaya
Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem
Beril Kolcu : 1- : Burcu
Merve Şen : 1- : Binnur
Bahar Süer : 1- : Canan
Tuğçe Kumral : 1- : Şirin
Gözde Kaya : 1- : Gülden
Yunus Eski : 1- : Sarp
Anıl Çelik : 1- : Mete
Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar
Aziz Caner İnan : 1- : Taner
Sena Çakır : 1- : Aslı