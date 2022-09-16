Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü izleyen izleyiciler, Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Ve Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 14. Bölüm yeni fragman İZLE!

Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 14. Bölüm yeni fragman İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senden daha güzel 14. Bölüm ikinci fragmanı 14 Eylül tarihiyle izleyicileri ile buluştu. Final bölümünü yapacak olan dizinin yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

SENDEN DAHA GÜZEL FRAGMANI İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan

Burak Çelik : 1- : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : 1- : Serpil

Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi

Berat Yenilmez : 1- : Kaya

Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem

Beril Kolcu : 1- : Burcu

Merve Şen : 1- : Binnur

Bahar Süer : 1- : Canan

Tuğçe Kumral : 1- : Şirin

Gözde Kaya : 1- : Gülden

Yunus Eski : 1- : Sarp

Anıl Çelik : 1- : Mete

Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar

Aziz Caner İnan : 1- : Taner

Sena Çakır : 1- : Aslı