Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 14. Bölüm yeni fragman İZLE!
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Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü izleyen izleyiciler, Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Ve Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 14. Bölüm yeni fragman İZLE!
Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Senden Daha Güzel fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 14. Bölüm yeni fragman İZLE!
Senden daha güzel 14. Bölüm ikinci fragmanı 14 Eylül tarihiyle izleyicileri ile buluştu. Final bölümünü yapacak olan dizinin yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan
Burak Çelik : 1- : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : 1- : Serpil
Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi
Berat Yenilmez : 1- : Kaya
Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem
Beril Kolcu : 1- : Burcu
Merve Şen : 1- : Binnur
Bahar Süer : 1- : Canan
Tuğçe Kumral : 1- : Şirin
Gözde Kaya : 1- : Gülden
Yunus Eski : 1- : Sarp
Anıl Çelik : 1- : Mete
Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar
Aziz Caner İnan : 1- : Taner
Sena Çakır : 1- : Aslı