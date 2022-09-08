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Senden Daha Güzel final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi final ne zaman?

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Senden Daha Güzel final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi final ne zaman?

Fox Tv'nin sevilen dizilerinden olan Senden Daha Güzel izleyicilerini üzecek bir haberle gündeme geldi. Dizinin sevenleri Senden Daha Güzel final mi yapıyor? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Senden Daha Güzel final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi bitiyor mu? Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Fox Tv'de yayınlanan başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in oynadığı Senden Daha Güzel dizisi izleyicilerini üzecek bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta 13. bölümü yayınlanan Senden Daha Güzel final mi yapıyor? sorusu dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Senden Daha Güzel final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi bitiyor mu? Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

FOX Tv'nin yayın hayatına başlayan sevilen yaz dizilerinden bir tanesi olan Senden Daha Güzel 14. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kusursuz Kiracı adlı dizinin yeni sezonda yayın hayatına başlamasıyla Senden Daha Güzel dizisinin salı günü olan yayın tarihi cumartesi gününe alınmıştı. Senden Daha Güzel dizisi yeni gününde iyi bir reyting alamayınca 14. bölümünde final kararı aldı.

Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in rol aldığı Senden Daha Güzel adlı dizi 17 Eylül'de yayınlanacak 14. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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