Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Senden Daha Güzel oyuncuları kimler? - Haberler

Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Koloş'un üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Senden Daha Güzel dizisikonusu nedir? Senden Daha Güzel oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ KONUSU

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir sürprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ OYUNCULARI

Senden Daha Güzel dizisi oyuncuları arasında Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyor.

Cemre Baysel – Efsun

Burak Çelik – Emir

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