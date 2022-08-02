Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SENDEN DAHA GÜZEL 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir klinikte kalmaya karar verir, ancak bir şartı vardır: Efsun'un gitmesi. Efsun, klinikte mücadele etmeye karar verse de Emir'in bu çıkışı onu derinden yaralar. Emir ise Efsun ve Ali'nin sevgili olduğunu düşünmektedir. Efsun'unyüz nakli yaptırmak isteyen bir hastasına ameliyat ayarlamaya çalışması ise klinikte ortalığı karıştıracak, Emir ve Efsun'un arasındaki buzları eritecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emir klinikte kalmaya karar verir. Efsun'un Pervin'in İstanbul'da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir'e hem de Pervin'e cephe almasına neden olur. Emir ve Efsun'un ilginç bir vaka için gittikleri Adana'da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan

Burak Çelik : 1- : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : 1- : Serpil

Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi

Berat Yenilmez : 1- : Kaya

Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem

Beril Kolcu : 1- : Burcu

Merve Şen : 1- : Binnur

Bahar Süer : 1- : Canan

Tuğçe Kumral : 1- : Şirin

Gözde Kaya : 1- : Gülden

Yunus Eski : 1- : Sarp

Anıl Çelik : 1- : Mete

Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar

Aziz Caner İnan : 1- : Taner

Sena Çakır : 1- : Aslı