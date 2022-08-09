Senden Daha Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 9. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Senden Daha Güzel dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü ne zaman? Senden Daha Güzel 9. fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel 9. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 9. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir klinikte kalmaya karar verir. Efsun'un Pervin'in İstanbul'da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir'e hem de Pervin'e cephe almasına neden olur. Emir ve Efsun'un ilginç bir vaka için gittikleri Adana'da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir.

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emir'in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır. Emir ve Efsun'un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul'daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun'un babası Ferdi'nin kliniği ziyareti ise Efsun'un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.