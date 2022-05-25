Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta! - Haberler

Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta!
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Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta!
Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta!
Efsun isimli Antepli doktorun hem mesleği hem de aşkı ile olan imtihanını konu alıyor. Kaan İstanbullu bir doktor estetik cerrahı olarak atandığı hastanede Efsun'la tanışır. Önyargıları ile geldiği şehirde bu özelliğine son vererek Anadolu'nun gerçekleriyle yüzleşecek.
Oyuncular: Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen
KÜNYE
YAPIM ŞİRKETİ: GOLD FİLM
YAPIMCI: Faruk Turgut
YÖNETMEN: Deniz Koloş
SENARİST: Ayşe Üner Kutlu
FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr/
Senden Daha Güzel: https://www.fox.com.tr/Senden-Daha-Guzel
Senden Daha Güzel Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCHprDc8AKwqFlpEIvl684Lg