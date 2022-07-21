Senden Daha Güzel 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 7. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 7. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmaya başlaması Kaya ve Pervin arasında gerilime neden olur. Emir ise Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan kıskançlık krizlerine girer. Bu durum yatırımcı ve kliniklerle görüşmesini hızlandıracaktır. Bu sırada Efsun, Emir'in klinikte kalması için başka yöntemler bulmaya çalışır. Kliniğe hasta olarak Emel Müftüoğlu'nun gelmesi işleri iyice karıştırır.