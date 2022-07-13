Senden Daha Güzel 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 6. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 6. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Emir'in istifası kliniğe bomba gibi düşer. Efsun, Emir'i klinikte tutmak için elinden geleni yaparken onu tatsız bir sürpriz beklemektedir. Efsun'un eski sevgilisi Ali Bıçakçı klinik ekibinin katıldığı sempozyumdadır. Ali'nin gelişiyle bütün ilgi ona yönelir. Efsun, Ali ile ilişkisinin ifşa olmasını engellemeye çalışırken Emir de hayatında ilk kez yaşadığı kıskançlık duygusuyla baş etmeye çalışmaktadır. Acaba gerçekten de kıskandığı Ali Bıçakçı mı yoksa...?