Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?

SENDEN DAHA GÜZEL 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SENDEN DAHA GÜZEL 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun, Emir'in başka bir hastanede Pervin'e yaptığı ameliyatı öğrenmesine ramak kalmıştır. Emir ise bunu engellemek için elinden geleni yapar. Bu arada Efsun'a giderek daha yakın hisseder kendini. Emir'in ölümden dönen hastası için yapılacak etik kurulu ise Efsun'u ikileme düşürecektir. Emir'i zor durumda bırakmak istemeyen Efsun klinikte gerçek bir yönetici olmayı gerektiren bu kurulu toplayıp toplamamak arasında arada kalır. Etik kurul meselesi hem kliniğin hem Emir ve Efsun'un ilişkisinde bir dönüm noktası olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan

Burak Çelik : 1- : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : 1- : Serpil

Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi

Berat Yenilmez : 1- : Kaya

Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem

Beril Kolcu : 1- : Burcu

Merve Şen : 1- : Binnur

Bahar Süer : 1- : Canan

Tuğçe Kumral : 1- : Şirin

Gözde Kaya : 1- : Gülden

Yunus Eski : 1- : Sarp

Anıl Çelik : 1- : Mete

Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar

Aziz Caner İnan : 1- : Taner

Sena Çakır : 1- : Aslı

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