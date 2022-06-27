Senden Daha Güzel 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 4. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 4. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir'in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya'nın Pervin'in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır. Efsun, Emir'in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya'nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar. Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Olan bitenden kendini suçlu hisseden Efsun ise Emir'le arasında yaşanacakların henüz farkında değildir.

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