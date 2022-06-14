Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?
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Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü izleyen izleyiciler, Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu? merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel 3. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?
Dizinin bugünkü 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
SENDEN DAHA GÜZEL 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar. Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan
Burak Çelik : 1- : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : 1- : Serpil
Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi
Berat Yenilmez : 1- : Kaya
Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem
Beril Kolcu : 1- : Burcu
Merve Şen : 1- : Binnur
Bahar Süer : 1- : Canan
Tuğçe Kumral : 1- : Şirin
Gözde Kaya : 1- : Gülden
Yunus Eski : 1- : Sarp
Anıl Çelik : 1- : Mete
Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar
Aziz Caner İnan : 1- : Taner
Sena Çakır : 1- : Aslı