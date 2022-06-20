Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Senden Daha Güzel dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü ne zaman? Senden Daha Güzel 3. fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 3. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
Dermatolog olarak çalışan Efsun, Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikteçiftliktehuzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar
Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar. Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.
Cemre Baysel
Burak Çelik
Ebru Cündübeyoğlu
Sevinç Erbulak
Berat Yenilmez
Cihan Ercan
Gözde Kaya
Tuğçe Kumral
Anıl Çelik
Merve Şen