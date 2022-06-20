Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 3. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Dermatolog olarak çalışan Efsun, Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikteçiftliktehuzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar. Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCU KADROSU

Cemre Baysel

Burak Çelik

Ebru Cündübeyoğlu

Sevinç Erbulak

Berat Yenilmez

Cihan Ercan

Gözde Kaya

Tuğçe Kumral

Anıl Çelik

Merve Şen

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