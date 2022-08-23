Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü izleyen izleyiciler, Senden Daha Güzel 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 12. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu? merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel 12. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 12. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?

SENDEN DAHA GÜZEL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun'un babasının aniden çıkıp gelişiyle Efsun'un klinikte çalıştığı ortaya çıkar. Efsun'un annesiyle gizli gizli görüştüğünü ve onun yanında çalıştığını öğrenen Ferdi, Efsun'u evlatlıktan reddeder. Efsun kendi ailevi problemleriyle uğraşırken Emir de onunla baş başa kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Emir'in yıllardır ulaşamadığı karısı birden ortaya çıkmıştır. Emir, Efsun Sevda'yla karşılaşmadan, gerçeği Efsun'a kendisi söylemek istemektedir. Ama Efsun, Sevda'yla çalışmaya başlar ve Emir'in karısı olduğunu öğrenmesi an meselesidir.

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pervin'in Efsun'a sürprizi klinikteki güç dengelerini değiştirir. Sevda'nın gelişinin yankıları ise devam eder. Sevda'nın hastalığı Emir'in Sevda'ya olan düşkünlüğünü iyice artırmaktadır. Efsun, Binnur ile birlikte Emir ve Sevda arasındaki ilişkiyi anlamak için kolları sıvar. Burcu'nun yeni işi ise hem klinikteki tüm ekibi hem de Cem'in başını derde sokacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan

Burak Çelik : 1- : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : 1- : Serpil

Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi

Berat Yenilmez : 1- : Kaya

Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem

Beril Kolcu : 1- : Burcu

Merve Şen : 1- : Binnur

Bahar Süer : 1- : Canan

Tuğçe Kumral : 1- : Şirin

Gözde Kaya : 1- : Gülden

Yunus Eski : 1- : Sarp

Anıl Çelik : 1- : Mete

Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar

Aziz Caner İnan : 1- : Taner

Sena Çakır : 1- : Aslı