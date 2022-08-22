Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Senden Daha Güzel dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü ne zaman? Senden Daha Güzel 11. fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 11. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 111 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NEDİR?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCU KADROSU