Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel bugün 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü izleyen izleyiciler, Senden Daha Güzel 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 10. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu? merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel 10. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel 10. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?

SENDEN DAHA GÜZEL 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir klinikte kalmaya karar verir. Efsun'un Pervin'in İstanbul'da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir'e hem de Pervin'e cephe almasına neden olur. Emir ve Efsun'un ilginç bir vaka için gittikleri Adana'da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir.

SENDEN DAHA GÜZEL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emir'in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır. Emir ve Efsun'un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul'daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun'un babası Ferdi'nin kliniği ziyareti ise Efsun'un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan

Burak Çelik : 1- : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : 1- : Serpil

Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi

Berat Yenilmez : 1- : Kaya

Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem

Beril Kolcu : 1- : Burcu

Merve Şen : 1- : Binnur

Bahar Süer : 1- : Canan

Tuğçe Kumral : 1- : Şirin

Gözde Kaya : 1- : Gülden

Yunus Eski : 1- : Sarp

Anıl Çelik : 1- : Mete

Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar

Aziz Caner İnan : 1- : Taner

Sena Çakır : 1- : Aslı