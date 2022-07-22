Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı film etkileyici bir aşk hikayesini anlatıyor. Peki, Senden Bana Kalan filmi oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan konusu ne? İşte detaylar haberimizde...

SENDEN BANA KALAN OYUNCULARI KİMDİR?

Ekin Koç,

Neslihan Atagül,

Zeynep Kankonde,

Sabri Özmener,

Wilma Elles,

Tayfun Sav,

Doğa Konakoğlu,

Dila Pekdemir,

Buğra Özmüldür,

Silvyo Behmoaras,

Gamze Pelin Gökçe.

SENDEN BANA KALAN KONUSU NEDİR?

18 yaşına girdiği gün, dedesinden kalan mirası alabilmesi için yerine getirmesi gereken vasiyet gereği köy okulundan mezun olması gereken Özgür (Ekin Koç), geldiği köyde hayatının en büyük sırrı ve aşkıyla tanışacaktır. Elif (Neslihan Atagül), Özgür'ü geçmişi ve yeni geleceğiyle tanıştıracaktır. Ancak Elif'in de bir sırrı vardır. Elif ve Özgür'ün beraber geçireceği günler Özgür'ün mirasa değil geçmişine, hatıralarına, aşkına ve çocukluğuna uzandığı bir yıl olacaktır.