Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanıdır. Başarılı ismin babası ise merak konusu oldu. Peki, Sencer Solakoğlu'nun babası kimdir? Cengiz Solakoğlu kim, ne iş yapıyor?

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu. Merak edilenler arasında ise Sencer Solakoğlu'nun babası kimdir? Cengiz Solakoğlu kim, ne iş yapıyor? soruları yer aldı.

SENCER SOLAKOĞLU'NUN BABASI KİMDİR?

Sencer Solakoğlu'nun babası Cengiz Solakoğlu'dur.

CENGİZ SOLAKOĞLU KİMDİR?

Cengiz Solakoğlu (d. 1943, Erzurum), Türk iş insanı ve yöneticidir. Solakoğlu, 1943 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 1964 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 3 yıl sonra ise Beko Ticaret'te satış elemanı olarak başlayarak iş hayatına atıldı.

1977 yılından 1982'ye dek Beko'da, 1983 ile 1990 yılları arasında ise Atılım Dayanıklı Tüketim Malları'nda genel müdür olarak çalıştı. Bunun ardından Koç Holding Tüketim Grubu Başkanlığı'na getirildi ve 2004 yılında emeklilik vesilesiyle Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Solakoğlu, birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun yönetiminde ve kuruluşunda görev yapmıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) kurucu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve halen Yönetim Kurulu üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde kurucu üye olarak görev yapmıştır. Bunun üzerine Solakoğlu, 2 dönem İstanbul Ticaret Odası ve 3 dönem İstanbul Sanayi Odası meclislerinde görev yapmıştır. 2004 yılında Ekonomist dergisi tarafından Yılın Sivil Toplum Önderi ödülüne hak gösterilmiştir.

Emekliliğinin ardından Solakoğlu, CS Danışmanlık adında bir danışmanlık hizmetleri şirketi kurmuştur ve halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Solakoğlu, halen Şok Marketler, Bizim Toptan ve Seç Market'te Yönetim Kurulu Başkanı, Çanakkale Seramik ile Zülfikarlar Holding'de Yönetim Kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütmektedir. 2022 yılında Koç Holding'de çalışırken yaşadıklarını ve anılarını anlattığı, Koç'ta 38 Yıl adında bir kitap çıkarmıştır.

Özel hayatı

Solakoğlu evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibidir.