Şenay Lambaoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenay Lambaoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Caz şarkıcısı Şenay Lambaoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şenay Lambaoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenay Lambaoğlu doğum tarihi kaç? Şenay Lambaoğlu kaç yaşında? Şenay Lambaoğlu aslen nereli? Şenay Lambaoğlu evli mi? Şenay Lambaoğlu'nun albümleri nelerdir? İşte tüm bilgiler...

ŞENAY LAMBAOĞLU KİMDİR?

Şenay Lambaoğlu (d. Kiel, Almanya), Türk caz şarkıcısı.

Şenay Lambaoğlu nereli : Almanya doğumlu

Almanya doğumlu Şenay Lambaoğlu mesleği ne : Şarkıcı

Şenay Lambaoğlu, Almanya'nın Kiel şehrinde dünyaya geldi. Müziğe klasik gitarla başlayan Lambaoğlu, ilk çalışmalarını okul korosuyla orkestrasında yaparken lise eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Akademisinde müzikal ve drama eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi'ndin Avrupa Topluluğu bölümünden mezun olduktan sonra Selçuk Sun, Şenova Ülker, Yaz Baltacıgil, Neşet Ruacan, Aydın Esen, Nilüfer Verdi gibi çeşitli isimlerle İstanbul'da çalıştı. 1998'de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde müzik bölümünde şan eğitimi almaya başladı. 2000'de İlyas Mirsayev'in caz albümü kayıtlarında ve konserlerinde yine aynı proje kapsamında yer aldı. 2002'de kurulan Beck's Big band pojesinde caz solisti oldu ve grubun çeşitli konserlerinde boy gösterdi. 2005'te YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2007'de Cem Köksal'ın Siyah Beyaz Masallar adlı albümünde yer alırken 2009'da İstanbul Caz Festivali'ne dahil oldu. İlk albümü İçime Aşk Var'ı 2012'de çıkardı. 2014 yılında 17. Uluslararası Caz Festivali kapsamında sahne aldı. Aynı yılın mayıs ayında ikinci stüdyo albümü olan Zarf Tümleci yayımlandı ve Müzik Ekspres 1. Alternatif En iyi kadın sanatçı ödülünü alırken Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "en iyi caz sanatçısı" seçildi. İlk iki albümünün söz ve müzikleri kendisine aittir. 2015'te Başka Türlü Şey ve 2018'de Rüyalarıma Gir albümlerini piyasaya sürdü. Dördüncü albümüyle Türkçe caz kalıplarının dışına çıkarak alternatif pop ile caz arasında kendi yalın çizgisini bulmasıyla müzik eleştirmenleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Albümleri:

İçime Aşk Var (2012)

Zarf Tümleci (2014)

Başka Türlü Şey (2015)

Rüyalarıma Gir (2018)

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