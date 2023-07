Senad Ok kimdir? Senad Ok hangi takımlı, kaç yaşında, nereli? Senad Ok hayatı ve biyografisi!

Köşe yazarı, Spor yorumcusu olan Senad Ok kimdir? Aralık 2012 tarihinden itibaren Milliyet gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir. Senad Ok kaç yaşında, nereli? Senad Ok mesleği nedir? Senad Ok hayatı ve biyografisi nedir? İşte Senad Ok hangi takımlı? Detaylar...

SENAD OK KİMDİR?

Köşe yazarı, Spor yorumcusu Senad Ok, 1977 yılında dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Kültür Koleji'nde lise eğitimine başlayan Senad Ok, 2001 yılında liseden mezun olmuştur. Daha sonra lisans eğitimine 2001 yılında başlayan Ok, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden 2005 yılında mezun olmuştur.

Meslek yaşamına Doğan Haber Ajansı'nda muhabir olarak başlayan Senad Ok, daha sonra 2009 ile 2011 yılları arasında Habertürk'te muhabir olarak çalışmış ardından da 1 yıl süreyle Posta Gazetesi'nde yine muhabir olarak görev almıştır.

Sports TV'de 2008 tarihinde başladığı sunuculuk görevini 12 yıl boyunca sürdürmüştür. Aralık 2012 tarihinden itibaren Milliyet gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir.

Bildiği diller arasında İtalyanca, Boşnakça, İngilizce ve İspanyolca yer alan Senad Ok, aynı zamanda TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapmaktadır.