Sena Alkan kimdir? Sena Alkan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sena Alkan hayatı ve biyografisi

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SENA ALKAN KİMDİR?

Sena Alkan Aktürk 5 Ekim 1990 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sena Alkan Aktürk Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünde eğitim aldı. Daha sonra eğitimini İngiltere'de devam ettirdi. Sena Alkan Aktürk İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Sena Alkan Aktürk son olarak CNN Türk ekranlarına transfer olarak görev almaya başladı. Sena Alkan Aktürk eşi Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk'tür.

Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Sena Alkan Aktürk daha sonra CNN Türk ekranlarına transfer oldu. Buradaki görevinden ayrılan Alkan, Habertürk'te muhabirlik yaptıktan sonra hafta içi Haber Hattı programını sunmaya başladı.