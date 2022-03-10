Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak? Netflix filmi Sen Yaşamaya Bak konusu nedir, oyuncuları kim?
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Ölümcül hastalığa yakalanan bekar bir anne, altı yaşındaki inatçı oğlunun geleceğiyle boğuşurken biriyle karşılaştığı bir hikayeyi konu edinen Sen Yaşamaya Bak sinemalarda ne zaman yayınlanacak?
Sen Yaşamaya Bak sinemalarda ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TAFF Pictures imzalı filmin, Netflix'e ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Netflix filmi Sen Yaşamaya Bak konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...
Melisa, oğlu Can'ı tek başına büyüten bekar bir annedir. Hasta olduğunu öğrenmesiyle onun hayatı bambaşka bir hal alır. Çok az ömrü kalan Melisa, hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayıp, Can'ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?
Sen Yaşamaya Bak, TAFF Pictures imzalı, 21 Mart 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak olan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Bonomo'un yazdığı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver'in paylaştığı dram türündeki Türk filmi.
- Kaan Urgancıoğlu - Fırat
- Aslı Enver - Melisa
- Ezgi Şenler
- Mert Ege Ak - Can