Sen ve Ben konusu ne, oyuncuları kimler? Sen ve Ben nerede çekildi? Sen ve Ben ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

Sen ve Ben konusu ne, oyuncuları kimler? Sen ve Ben nerede çekildi? Sen ve Ben ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Güncelleme:
Bugün Show TV'de Sen ve Ben filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Sen ve Ben konusu ne, oyuncuları kimler? Sen ve Ben nerede çekildi? Sen ve Ben ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...
Sen ve Ben konusu nedir? Sen ve Ben oyuncuları kimlerdir? Sen ve Ben ne zaman çekildi? Sen ve Ben nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ayrıntılar yazımızda...
Sen ve Ben filmi 1 Haziran Çarşamba 2022 tarihinde yani bugün TV'de ilk kez saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.
Sen ve Ben filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.
Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde, bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yenibir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.
Aslı Bekiroğlu
Yalçın Hafızoğlu
Rami Narin
Hande Özel