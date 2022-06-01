Sen ve Ben konusu ne, oyuncuları kimler? Sen ve Ben nerede çekildi? Sen ve Ben ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

Sen ve Ben konusu nedir? Sen ve Ben oyuncuları kimlerdir? Sen ve Ben ne zaman çekildi? Sen ve Ben nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ayrıntılar yazımızda...

SEN VE BEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sen ve Ben filmi 1 Haziran Çarşamba 2022 tarihinde yani bugün TV'de ilk kez saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

SEN VE BEN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen ve Ben filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

SEN VE BEN KONUSU NE?

Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde, bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yenibir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.

SEN VE BEN OYUNCU KADROSU

Aslı Bekiroğlu

Yalçın Hafızoğlu

Rami Narin

Hande Özel

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