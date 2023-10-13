TRT 1'nin sevilen dizisi Sen Türkülerini Söyle Cuma günü 14. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sen Türkülerini Söyle yeni bölüm (14. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sen Türkülerini Söyle yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE YENİ BÖLÜM (14. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sen Türkülerini Söyle yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Sen Türkülerini Söyle Her Cuma TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Sen Türkülerini Söyle 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Sen Türkülerini Söyle yeni bölüm (14. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sen Türkülerini Söyle yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Sen Türkülerini Söyle her cuma TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Sen Türkülerini Söyle bu akşam (13 Ekim) saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Sen Türkülerini Söyle kanalını ziyaret edebilirsiniz.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'nin sevilen dizisi "Sen Türkülerini Söyle," her cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Sen Türkülerini Söyle" bu akşam, 13 Ekim'de saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE YARIŞMACILARI KİMLER?

İlayda Türkü Yıldız

İbrahim Yıldız

Ömer Gökmen

Ali Açıkyol

Nergül Balta

Esra Abay

Emir Talha Altunbaş

Eren Özdemir

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE KONUSU NEDİR?

Türkülerimize hayat verecek yeni sesler TRT 1 ekranlarında aranıyor!

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