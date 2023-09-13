TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu. Arama motorlarında ise Sen Türkülerini Söyle yarışmasını kim kazandı? Sen Türkülerini Söyle kazanan isim kim oldu? soruları araştırıldı.

Aysun Gültekin, Öykü Gürman, Cengiz Özkan, Emre Yücelen ve İsmail Altunsaray'ın jüri üyesi olduğu Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu. Yarışmada son ikiye kalan Esra Abay ve Elif Kayacan performanslarıyla jüri tarafından ayakta alkışlanırken kazanan isim merak edildi. Peki, Sen Türkülerini Söyle yarışmasını kim kazandı? Sen Türkülerini Söyle kazanan isim kim oldu?

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu. Performansıyla jüri üyelerini ağlatan Esra Abay, yarışmanın birincisi olarak 500 bin TL'nin sahibi oldu.

500 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

Büyük finalde İbrahim Yıldız, Elif Kayacan, Songül Kalaç, Ali Açıkyol, Canan Işık, Ömer Gökmen, Eren Özdemir, Diren Aydın ve Esra Abay yarıştı. Yarışma sonunda kararını veren jüri üyeleri Esra Abay ve Elif Kayacan'ı son ikiye bıraktı. Son kez şarkılarını söyleyen ikili performanslarıyla jüri üyelerini ağlattı. Gecenin sonunda yarışmanın kazanan ismi Esra Abay oldu ve 500 bin TL'lik büyük ödülü kazandı.