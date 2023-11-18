Yeni Türkü yarışması Sen Türkülerini Söyle yeni bölümleriyle her hafta izleyicisi ile buluşuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen birçok izleyici Sen Türkülerini Söyle hangi gün? Sorusunu araştırıyor. Peki, Sen Türkülerini Söyle hangi gün? Sen Türkülerini Söyle saat kaçta, ne zaman yayınlanıyor?aştırılmaktadır.

Sen Türkülerini Söyle hangi gün? Sen Türkülerini Söyle saat kaçta, ne zaman yayınlanıyor?

Sen Türkülerini Söyle hangi gün? Sorusu, "Sen Türkülerini Söyle" türkü yarışmasının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Sen Türkülerini Söyle hangi gün? Sen Türkülerini Söyle saat kaçta, ne zaman yayınlanıyor?

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE HANGİ GÜN?

Sevilen dizi Sen Türkülerini Söyle her Cuma 20.00'da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Sen Türkülerini Söyle Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.