Sen ne yaptın Oosterwolde! Kaleye metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilere geriye düştüğü maçta beraberlik golünü getiren Oosterwolde'nin ceza sahası dışından kafa vuruşuyla fileleri havalandırması büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe ile Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim olan Oosterwolde'nin attığı gol büyük alkış aldı.
METRELERCE UZAKTAN KAFAYLA ATTI
Karşılaşmanın 32. dakikasında Szymanski'nin ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası dışına yakın bir bölgeden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hollandalı futbolcunun, uzak mesafeden kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturması büyük beğeni topladı.
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