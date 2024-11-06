Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sen Kimsin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sen Kimsin filmini izleyecek olanların merak ettiği Sen Kimsin konusu nedir, Sen Kimsin oyuncuları kimler ve Sen Kimsin özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak!



SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tolga Çevik (Tekin Yüksek)

Köksal Engür (İsmail Abi)

Toprak Sergen (Uşak)

Pelin Körmükçü (Suzan)

Zeynep Özder (Pelin)

Çetin Altay

Orçun İynemli

Cevher Hikmet Güzey

Mahir İpek

Hakan Salınmış

Celal Belgil

Aziz Sarvan