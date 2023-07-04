Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolü paylaştığı 'Sen İnandır' filmi 23 Haziranda Netflix'te yayınlanmaya başladı. Sen İnandır filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı ise seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sen İnandır filmi nerede çekildi? Sen İnandır filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix'te yayınlanmaya başlayan "Sen İnandır" filmi, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor ve "Sen İnandır filmi nerede çekildi?" gibi sorular gündeme geliyor. Filmde gösterilen etkileyici manzaralar ve atmosfer, izleyicileri ve potansiyel izleyicileri çekim yerleri hakkında meraklandırıyor. Peki, Sen İnandır filmi nerede çekildi? Sen İnandır filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

SEN İNANDIR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Sen İnandır" filmi, çoğunlukla Çanakkale'nin Ayvalık ilçesine bağlı Asos bölgesinde çekimlerini gerçekleştirmiştir. Filmde yer alan manzaraların büyük bir kısmı Asos'un eşsiz güzelliklerini yansıtmaktadır. Asos, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü bir bölgedir. Filmde kullanılan sahil ve tepelerden çekilen görüntüler, izleyicilere büyüleyici bir görsel deneyim sunmayı hedeflemiştir. Ayrıca, Asos'un tarihi kalıntıları, dar sokakları ve karakteristik mimarisi de filmdeki atmosferi şekillendiren önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple, Asos'u ziyaret ederek filmde gördüğünüz mekanlara benzer manzaraları bizzat deneyimleme fırsatı bulabilirsiniz.

SEN İNANDIR FİLMİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

İki işgüzar büyükanne, yetişkin torunlarına sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlayınca çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.Başrolde bulunan Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Zerrin Sümer Tunçsav oyunculuklarıyla seyirciyi büyülüyor. Ayça Ayşin Turan ("Bir Ada Masalı"), Murat Saraçoğlu imzalı bu romantik komedide sevimli ve hırslı bir gazeteci rolünde.