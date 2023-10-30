'Sen de Yaz' Öykü Yarışmasının 2. Kitabının Tanıtımı, Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümünde Kıdzanıa İstanbul'da Yapıldı

KidZania İstanbul’da, 29 Ekim’de hem Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlandı hem de ‘Sen de Yaz’ öykü yarışması finalistlerinin öykülerinden oluşan ‘Daha İyi Bir Dünya’ kitabının tanıtımı yapıldı ve imza günü düzenledi.

KidZania İstanbul'da, 29 Ekim'de hem Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı hem de 'Sen de Yaz' öykü yarışması finalistlerinin öykülerinden oluşan 'Daha İyi Bir Dünya' kitabının tanıtımı yapıldı ve imza günü düzenledi.

KidZania İstanbul ve Erbulak Evi iş birliğiyle çocuklara edebiyatı, sanatı sevdirmek, onları düşündürmek ve hayal dünyalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen öykü yarışmasının yetenekli genç yazarları tarafından Daha İyi Bir Dünya temasıyla kaleme alınan öykülerden oluşan kitabın imza günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldı. KidZania'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, interaktif atölyeler, aktiviteler, özel danslar, bando ve müzik gösterileri ile coşkuyla kutlandı. Bu özel günde 'Cumhuriyet'in Kazandırdıkları' adlı resim sergisine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 'DAHA İYİ BİR DÜNYA'

Sen de Yaz öykü yarışmasına dair düşüncelerini aktaran KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ebru Timur, "Ülkece Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde bir arada olmaktan çok mutluyum. Büyük önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizi, onun ilkelerine bağlı kalarak ikinci yüzyıla taşıyoruz. Sen de Yaz öykü yarışmamıza katılan tüm genç yazarlarımız bunun en önemli göstergesi. Bu, bizler için sadece bir öykü yarışması değil. Aynı zamanda daha iyi dünyaya katkımızı sunmak için de bir araç. Geçtiğimiz yıl, öykü yarışmamızın ilk yılında finale kalan 20 öykü 'Gelecekte Ben' adıyla kitaplaşmıştı. Bu kitabın satışından elde edilen geliri SosyalBen Vakfı aracılığıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulu'na kırtasiye yardımı olarak ulaştırdık. Bu yıl 'Daha İyi Bir Dünya'nın da aynı şekilde iyiliğe dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Sevinç Erbulak, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Varol Yaşaroğlu'nun yanı sıra KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Meral Molinas ve KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ebru Timur'un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu tarafından en çok oy alan 20 öyküden oluşan 'Daha İyi Bir Dünya' öykü kitabının tanıtım ve imza gününde KidZania İstanbul, yazarları ve ailelerini ağırladı. Genç yazarlara jüri üyeleri tarafından hediye kitapları ve içerisinde yıllık KidZania girişi bulunan hediye kitleri teslim edildi.

Tanıtım ve imza töreni etkinliğinde oyuncu, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak'ın moderatörlüğünde düzenlenen 'Büyüyünce Nasıl Yazar Olurum' söyleşisinde, seslendirme ve tiyatro sanatçısı, eğitmen Özden Özgürdal ve sanatçı Dağhan Külegeç, deneyimlerini ve kariyer yolculuklarını paylaştı.

ÖYKÜ KİTABININ SATIŞ GELİRİ İLE İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA KIRTASİYE YARDIMI YAPILACAK

İlk kitap olan Gelecekte Ben'in satış geliri, SosyalBen Vakfı aracılığıyla belirlenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu'na kırtasiye yardımı olarak gönderildi. Daha İyi Bir Dünya öykü kitabı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda KidZania İstanbul online mağazada ve KidZania National Store'da satışa sunuldu. Kitap satışından elde edilen gelirle SosyalBen Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi bir okula kırtasiye bağışı yapılarak dezavantajlı çocukların eğitimine destek sağlanacak. Projeye katkıda bulunmak isteyenler, https://istanbul.kidzania.com/tum-urunler adresinden kitabı satın alabilecek.

'SEN DE YAZ' 3. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

"Barış" temasıyla üçüncü kez düzenlenecek Sen de Yaz öykü yarışmasının yeni dönem başvuruları da 29 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı.

Çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış gerçek bir şehir düzenlemesine sahip olan Ülkesi KidZania'da hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi 67 aktivite alanı bulunuyor. KidZania'da çocuklar, gerçek dünyanın bir simülasyonu ile geleceğe hazırlanırken bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. 1-14 yaş aralığındaki çocukları ağırlayan KidZania'da 7 yaşın üstündeki çocuklar, anne ve babaları olmadan diledikleri gibi vakit geçirebiliyor. İsteyen ebeveynler ise 5-14 yaş arasındaki çocuklarını KidZania'daki deneyimli KidZitter'lara emanet ederek gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabiliyor ve alışverişin keyfini çıkarabiliyor. Çocuklar gün boyunca KidZania'da farklı meslekleri deneyimlerken veliler ise?KidZitter'lar sayesinde gönül rahatlığıyla kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.?Aktivitelerin yanı sıra özel alanlarda kutlamaların yapıldığı KidZania'da, çocuklara özel doğum günü partileri de düzenleniyor. Toplam 10 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren KidZania İstanbul, 2014 yılından beri çocuklu ailelere eğlenerek öğrenme hizmeti veriyor.

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