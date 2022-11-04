Sen Çubuklu Formaların Ardında sözleri! Canbay & Wolker - Çubuklu sözleri! Fenerbahçe yeni şarkısı sözleri!

Fenerbahçe YouTube kanalında da yayınlanan ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan sen çubuklu formaların altında sözleri merak ediliyor. Canbay & Wolker tarafından seslendirilen şarkı sosyal medyada gündem oldu. İşte, Fenerbahçe'nin yeni marşı sözleri! Fenerbahçe'nin yeni şarkısı! Canbay & Wolker - Çubuklu sözleri haberimizde...

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Sen çubuklu formaların altında sözleri! Fenerbahçe YouTube kanalında da yayınlanan ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan Sen Çubuklu Formaların Altında sözleri merak ediliyor. Canbay & Wolker tarafından seslendirilen şarkı sosyal medyada gündem oldu. İşte, Fenerbahçe'nin yeni marşı sözleri! Fenerbahçe'nin yeni şarkısı! Canbay & Wolker - Çubuklu sözleri haberimizde...

ÇUBUKLU SÖZLERİ

Sen çubuklu formaların ardında,

Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.

Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,

Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Sen çubuklu formaların ardında,

Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.

Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,

Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Senin gölgen yeter, yıkmaz bizi keder

Arkanda taraftarın, haydi saldır Fener.

Yakılsın meşaleler, sarı laci caddeler

Şampiyonluk hırsı var, Kadıköy bayram eder.

Her yerde, nefesim kadar yakındasın,

Bura Kadıköy, nereye geldiğinin farkındasın.

Asırlık çınar, sen evimde bile aklımdasın

Fenerbahçem bil ki benim gönlümdeki tahtımdasın.

Sen çubuklu formaların ardında,

Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.

Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,

Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Sen çubuklu formaların ardında,

Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.

Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,

Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Sevdik seni, her şeyden çok

Gerisini boşver, ileriye koş

Tribün ayakta atınca gol

Kadıköyde maç var, kapandı yol

Bitmez aşkın bizde ölümsüz,

Gerekirse Fenerimiz için ölürüz,

Kapkara geceleri sarı lacivert boyattık,

Her şeyi biz görürüz.

Mahallede forma, statta atkı

İçimizi ısıtıyor kanarya aşkı.

Farketmez maraton, okul açık.

Burası Kadıköy, yoktur çıkışı

Kimseye aldırış etme

Hep ileriye tam aksine

Ağızlarda tek bi' cümle,

En büyüksün Fenerbahçe.

Sen çubuklu formaların ardında,

Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.

Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,

Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.

Sen çubuklu formaların ardında,

Statta sel misali, tüm zeminde yangın var.

Ruhumun bi' parçası haydi şanlı kanarya,

Saldır Fenerbahçe, taraftar arkanda.