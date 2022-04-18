Sen Bir Aysın sözleri - Sevcan Orhan Sen Bir Aysın şarkı sözleri - Sen Bir Aysın Sözleri kime ait?

Sevcan Orhan – Sen Bir Aysın şarkı sözleri sık aratılan şarkı sözlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sevcan Orhan, aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. Sevcan Orhan Sen Bir Aysın Şarkı Sözleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sen Bir Aysın Sözleri kime ait? Sevcan Orhan Sen bir aysın sözleriŞarkı Sözleri için haberimize göz atabilirsiniz.

SEVCAN ORHAN SEN BİR AYSIN SÖZLERİ

Sen bir aysın ben kara gece

Gel derim gel derim gel derim

Bu can senin sersebil ettim

Al derim al derim al derim

Sorsan bağın yaresini de

Gül derim gül derim gül derim

Şerbet diye zehirde versen bal derim

Ben bozkırım sen yağmursun

Gel hadi gel hadi gel hadi

Kuru dalım bana da çiçek

Ol hadi ol hadi ol hadi

Ben ağlayım yeter ki sen gül

Gül hadi gül hadi gül hadi

Gitme sakın kal orda biraz kal derim

Kilim gibi ser beni yola

Ser beni ser beni ser beni

Garip çiğdem gibi de dağdan

Der beni de beni der beni

Bir kerem'den bir köroğlu'ndan

Sor beni sor beni sor beni

Anlatsınlar şu dertliyi bil derim

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır.

1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı.

Aynı yıl profesyonel eğitim almak isteyen Orhan, özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başladı.

Bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması"nda 3. oldu.

1999 yılında "İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı" nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girdi ve "Ses Eğitimi Bölümü"nü kazandı.

2000 Yılında üniversitedeki müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü yaptı.

Aynı yıl yaklaşık yedi yıl eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

2003 yılında "Bir Türküydü Yaşamak" isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sundu.

2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa merhaba diyen Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze"adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Ayrıca Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu.

2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan"ADI AŞK" isimli albümünü müzik severlerle buluşturdu.

2010 yılında "Cem Radyo"da "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

2011 yılında 4. Albümü olan "Zemheriden Ötesi Bahar" isimli çalışmasını Özdemir Plak etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

2012 yılında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlendi ancak, boşandı. Şimdi Galatasaray'lı eski futbolcu Hasan Şaş ile nişanlandı.

Albümleri: