Sen Ben Lenin nerede çekildi? Sen Ben Lenin ne zaman çıktı, konusu nedir? Sen Ben Lenin oyuncuları - Haberler

Sen Ben Lenin nerede çekildi? Sen Ben Lenin ne zaman çıktı, konusu nedir? Sen Ben Lenin oyuncuları
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İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Atlas Sineması'nda galası yapılan Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı'nın senaryosunu kaleme aldığı Sen Ben Lenin nerede çekildi? Sen Ben Lenin ne zaman çıktı, konusu nedir? İşte, Sen Ben Lenin oyuncuları... Tek kurtuluş umudu turizm olan bir sahil kasabasına günün birinde dalgalar ahşap bir Lenin heykeli getirir ve olaylar gelişir.
Sen Ben Lenin nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'deki sinema severlerin kara mizah filmlere biraz mesafeli olduğu yorumlarına çok katılmadığını belirten oyuncu Barış Falay ise "Bunlar biraz ezber cümleler absürt oyun çok seyirci çekmez, kara mizah oyun çok seyirci yapmaz gibi, nedense bizim yaptığımız o farklı gibi türler tam tersi çok seyirci çekti" dedi.
SEN BEN LENİN NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya kıyılarından denize atılan Lenin heykellerinden birinin 2000'li yıllarda Düzce'nin Akçakoca ilçesinde karaya vurmasıyla yaşananları konu alıyor.
SEN BEN LENİN KONUSU
Sen Ben Lenin, bir kasabanın umudu olan heykelin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. Bir sahil kasabasının tek kurtuluş umudu turizmdir. Tam da bu sırada dalgalar, kasaba sahiline ahşap bir Lenin heykeli getirir. Heykelin tursitlerin ilgisini çekmesinin ardından belediye heykeli meydana diker. Ülke gündeminde de yer alan bu heykel, herkesin dilindedir. Başbakan ve Rus heyeti ile birlikte görkemli bir açılışın planlandığı sırada Lenin heykeli çalınır. Tecrübeli komiser Erol ve genç komiser Ufuk, heykelin bulunması için Ankara'dan özel olarak görevlendirilir. Erol ve Ufuk'un heykeli bulmak için sadece on iki saatleri vardır. Eldeki delillerse kasabanın geçmişine uzanan bir yolun açılmasına neden olur.
- Yönetmen: Tufan Taştan
- Senaryo: Tufan Taştan, Barış Bıçakçı
- Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Binnur Kaya, Şerif Erol, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal, Utku Çakar, Özcan Alper, Pelin Esmer, Emin Alper, Çiğdem Vitrinel, Vuslat Saraçoğlu
- Filmin Türü: Kara Film
- Orijinal Adı: You Me Lenin
- Yapımcı Firma: İstanbul Dijital
- Yapım Yılı: 2020
- Yapım Ülkesi: Türkiye
- Orijinal Dili: Türkçe