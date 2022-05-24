Sen Ben Lenin nerede çekildi? Sen Ben Lenin ne zaman çıktı, konusu nedir? Sen Ben Lenin oyuncuları - Haberler

Sen Ben Lenin nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'deki sinema severlerin kara mizah filmlere biraz mesafeli olduğu yorumlarına çok katılmadığını belirten oyuncu Barış Falay ise "Bunlar biraz ezber cümleler absürt oyun çok seyirci çekmez, kara mizah oyun çok seyirci yapmaz gibi, nedense bizim yaptığımız o farklı gibi türler tam tersi çok seyirci çekti" dedi.

SEN BEN LENİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya kıyılarından denize atılan Lenin heykellerinden birinin 2000'li yıllarda Düzce'nin Akçakoca ilçesinde karaya vurmasıyla yaşananları konu alıyor.

SEN BEN LENİN KONUSU

Sen Ben Lenin, bir kasabanın umudu olan heykelin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. Bir sahil kasabasının tek kurtuluş umudu turizmdir. Tam da bu sırada dalgalar, kasaba sahiline ahşap bir Lenin heykeli getirir. Heykelin tursitlerin ilgisini çekmesinin ardından belediye heykeli meydana diker. Ülke gündeminde de yer alan bu heykel, herkesin dilindedir. Başbakan ve Rus heyeti ile birlikte görkemli bir açılışın planlandığı sırada Lenin heykeli çalınır. Tecrübeli komiser Erol ve genç komiser Ufuk, heykelin bulunması için Ankara'dan özel olarak görevlendirilir. Erol ve Ufuk'un heykeli bulmak için sadece on iki saatleri vardır. Eldeki delillerse kasabanın geçmişine uzanan bir yolun açılmasına neden olur.

Yönetmen: Tufan Taştan

Senaryo: Tufan Taştan, Barış Bıçakçı

Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Binnur Kaya, Şerif Erol, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal, Utku Çakar, Özcan Alper, Pelin Esmer, Emin Alper, Çiğdem Vitrinel, Vuslat Saraçoğlu

Filmin Türü: Kara Film

Orijinal Adı: You Me Lenin

Yapımcı Firma: İstanbul Dijital

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

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