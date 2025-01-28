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Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (7. Bölüm)!

Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (7. Bölüm)!
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Star tv'nin yeni dizisi her Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sen Ağlama İstanbul 7. bölümü izle ekranı başında yerler alındı. Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm CANLI HD izle Star TV!

Tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm CANLI HD izle Star TV!

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NE?

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

SEN AĞLAMA İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey'den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey'in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (7. Bölüm)!

SEN AĞLAMA İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kubat'ın beklenmedik öpücüğü ile sarsılan Şehrazat, karmaşık duygular içerisine sürüklenir. Kubat, Şehrazat'ın duvarlarını aşmak için onunla ve ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığı sırada bulundukları otel büyük bir silahlı saldırıya uğrar. Şehrazat ve ailesinin otelde olduğunu öğrenen Ferhat, saldırıyı engellemek için harekete geçer. Bu sırada, evden uzaklaştırılmak üzere halası Zerrin'in yanına gönderilen Şirin, onunla iş birliği yaparak eve daha güçlü bir şekilde döner. Şehrazat'ı evden göndermek için gün sayan Şirin, Zerrin'in devreye girmesiyle artık daha tehlikeli bir hal alacaktır. Diğer yandan, Büyükbey, Kubat ve Şehrazat'a çocuk sahibi olmaları için baskısını artırırken, otel saldırısının ardındaki esrarengiz ismi bulmak için de iz sürmeye başlar. Büyükbey'in tüm şüpheleri Ferhat'ı işaret ederken, İsfendiyar'ın bu şüpheleri ortadan kaldırmak için yeni bir planı vardır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. bölüm İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm izlemek için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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