Star TV'nin sevilen yapımlarından "Sen Ağlama İstanbul" hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul bitti mi?

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NE

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

SEN AĞLAMA İSTANBUL BİTTİ Mİ?

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi reytinglere yenildi. Dizinin gününün değişmesi de diziyi kurtaramadı. Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm itibariyle final yaptı.