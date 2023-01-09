Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şems Arslan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şems Arslan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şems Arslan kimdir? Şems Arslan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şems Arslan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şems Arslan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şems Arslan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Şems Arslan kimdir? Şems Arslan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şems Arslan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞEMS ARSLAN KİMDİR?

Şems Arslan, 1970 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğdu. Annesi bir üniversitede akademisyen ve babası bir siyasetçidir. Şems Arslan ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1993 senesinde Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Hidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Şems Arslan doğum tarihi : 1970

Şems Arslan kaç yaşında : 50 yaşında

Şems Arslan mesleği ne : Güzellik uzmanı, Akademisyen

Şems Arslan nereli : Azerbaycan Bakü doğumlu

Kısa bir süre Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Hidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisliği bölümünde akademisyen olarak görev yapan Şems Arslan, bu dönemde International Institute of Invention and Business akademisinde cilt bakımı, güzellik, epilasyon uzmanlığı gibi alanlarda çeşitli eğitimlere katılmış ve başarıyla eğitimini tamamlamıştır.

Şems Arslan Instagram üzerinde çeşitli cilt bakımı ve saç bakımı tarifleri paylaşmaktadır. Aynı zamanda ünlü güzellik uzmanının kendisine ait ürünlerin satışa sunulduğu bir web sitesi bulunmaktadır. Instagram'da toplamda 329 bin takipçisi bulunmaktadır.

Şems Arslan bazı TV programlarına konuk olarak katılmaktadır. Sabah programlarında birbirinden ilginç güzellik tarifleri vermektedir.