PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü. Semra Güzel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Semra Güzel kimdir? Semra Güzel kaç yaşında, nereli? Semra Güzel biyografisi! Detaylar haberimizde...

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel 1984 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Harran Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Mayıs 2009'da Mardin Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne atandı ve Kasım 2010'da Mardin Nusaybin'de aile hekimi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünde eğitimine devam etti. Ayrıca Diyarbakır Tabip Odası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Eşbaşkan olarak görev yaptı. 2018 Milletvekili seçimlerinde HDP'yi Diyarbakır'dan temsilen TBMM'ye seçildi.Parlamentoda sağlık ve Kürtçe ile ilgili konularda endişeliydi. Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi yardım hattının Kürtçe değil diğer dillerde hizmet verdiğini ve Elazığ'daki bir hastanede verilen Sağlık Kartlarının 17 dilde olduğunu ancak Kürtçe'yi hariç tuttuğunu sorgulamıştır. Elazığ ilinde ve Türkiye'de hatırı sayılır bir nüfus tarafından konuşulmaktadır.Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Özgür Özel, kendisini PKK'lı bir militanla birlikte gösteren basında çıkan haberler nedeniyle, partisinin, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını onaylayacağını belirtti. PKK militanı Volkan Bora ile nişanlı olduğunu ve 2014'te PKK ile Türkiye arasındaki barış sürecinde tanıştıklarını öne sürerek kendini savundu.

TBMM Genel Kurulu'nda Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan, Semra Güzel ile silahlı ve samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Mart ayı başında Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılarak "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasından yakalama kararı çıkarılmıştı. Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul'da yakalanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.