Semra Güzel'in kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. HDP Milletvekili olan Semra Güzel arama motorlarında aratılan isimlerden bir tanesi. Semra Güzel kimdir? sorusu sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Peki, Semra Güzel kimdir? Semra Güzel kaç yaşında, nereli? Semra Güzel hayatı ve biyografisi!

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Semra Güzel kimdir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. HDP Milletvekili olan Semra Güzel arama motorlarında aratılan isimlerden bir tanesi. Semra Güzel kimdir? sorusu sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Peki, Semra Güzel kimdir? Semra Güzel kaç yaşında, nereli? Semra Güzel hayatı ve biyografisi!

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Aslen Mardin'in Derik ilçesinden olan HDPli vekil, ilk, orta ve liseyi Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Semra Güzel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi,6'nci sıradan millet vekili seçilmiştir.