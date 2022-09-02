Semra Güzel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir, hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Semra Güzel geliyor. Peki, Semra Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Semra Güzel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Semra Güzel kimdir gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Semra Güzel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Semra Güzel'in hayatı ve biyografisi!

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

Aslen Mardin'in Derik ilçesinden olan HDPli vekil, ilk, orta ve liseyi Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Semra Güzel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi,6'nci sıradan millet vekili seçilmiştir.

HDP MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL HAKKINDA BİLGİLER

Öldürülen PKK'lı terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke, Genel Kurul'a gönderilip onaylanırsa Güzel'in vekilliği düşürülecek.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

FEZLEKE BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Ortaya çıkan kareler, sosyal medyada büyük tepki toplarken konuyla ilgili hemen harekete geçildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke TBMM Genel Kurulu'na gelip oylanırsa Güzel'in vekilliği düşürülecek.

ÜNİVERSİTEDE TANIŞMIŞLAR

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

SEMRA GÜZEL YAKALANDI MI?

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı kişiyle Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Bunun sonucunda TBMM'de yapılan oylamada Semra Güzel'in dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmişti.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadeleriyle duyurdu.